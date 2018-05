Emmerich: "Sondervermögen muss Chefsache werden"

Emmerich Die CDU-Fraktion hat den Bürgermeister aufgefordert, die bereits beschlossene Idee eines Sondervermögens für die Innenstadt "zur Chefsache zu machen und das Projekt zum Wohle der Innenstadt beherzt anzupacken".

Seit fast einem Jahr sei das von CDU und BGE angestoßene Projekt eines Sondervermögens für die Innenstadtgestaltung beschlossen, aber bisher sei wenig geschehen. Für CDU-Fraktionschef Reintjes mangelt es an der nötigen Ernsthaftigkeit, mit der die Verwaltungsführung das Projekt angehen müsste. "Es kann nicht sein, dass Verwaltung und Politik seit fast einem Jahr über das Klein-Klein der Idee diskutieren, dass nur Fragen und Bedenken anstelle von Lösungen formuliert werden und man sich nach so langer Zeit immer noch im Kreis dreht." Der Rat habe den Auftrag an die Verwaltung formuliert, zehn Millionen Euro für die Innenstadt bereit zu stellen. Der Bürgermeister sei gefordert, dem Beschluss brauchbare Umsetzungsvorschläge folgen zu lassen. "Deren Ausgestaltung ist nicht die Aufgabe der Ratsfraktionen", so Reintjes.