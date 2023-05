Für Ja-Sager in Emmerich Sondertermine: Wo Paare 2024 heiraten können

Das Standesamt der Stadt Emmerich am Rhein hat jetzt die Sondertermine für Trauungen im Jahr 2024 festgelegt. Heiratswillige Paare können ab sofort ihren Wunschtermin für Trauungen in besonderem Ambiente reservieren. Freitagsnachmittags und samstagvormittags besteht an bestimmten Terminen die Möglichkeit, sich auf Gut Falkenstein in Hüthum das Ja-Wort zu geben. Paare, die es besonders idyllisch mögen, haben auch die Möglichkeit, im neu gestalteten Garten von Gut Falkenstein unter freiem Himmel zu heiraten.