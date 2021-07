REES : Für guten Zweck - Sonderführung mit Hein vom Rhein

REES Die Bilder von der Flutkatastrophe in mehreren Teilen Deutschlands haben auch den Reeser Gästeführer Heinz Wellmann nicht kaltgelassen. Jetzt will er Geld für die Opfer sammeln.

Die Bilder von der Flutkatastrophe haben auch den Reeser Gästeführer Heinz Wellmann nicht kaltgelassen. Als Gildemeister der Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren hat er alle Mitglieder in Deutschland und in Österreich aufgerufen, in ihrer jeweiligen Stadt eine Sonderführung anzubieten und den Erlös an jene Mitglieder zu spenden, die von der Flutkatastrophe direkt betroffen. Den Start machte der Gildemeister selbst: Am Sonntag, 25. Juli, führt Heinz Wellmann ab 11 Uhr als Hein vom Rhein entlang des Hochwassers und wird so manchen Brückenschlag zwischen der Reeser Deichgeschichte und der aktuellen Flutkatastrophe in anderen Teilen des Landes schlagen. Die Sonderführung kostet 10 Euro pro Person, hinzu kommen 2,50 Euro pro Person für die Fähre „Rääße Pöntje“, sofern diese am Sonntag wieder fahren darf. Auch Fährmann Daniel de Raaf spendet das Geld für den guten Zweck.