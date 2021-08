Termin am Samstag : Freies Impfen im Bürgerhaus

In Rees findet eine weitere Sonder-Impfaktion statt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

REES Am kommenden Samstag wird erneut ein freies Impfen im Bürgerhaus in Rees angeboten. Das zusätzliche Angebot richtet sich an alle Personen ab 16 Jahren.

(RP) Die Sonder-Impfaktion am Samstag findet von 10 bis 15 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses in Rees angeboten. Ein Termin muss dafür nicht extra vereinbart werden. Es stehen die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer zur Verfügung. Das Impfangebot richtet sich an Personen ab 16 Jahren. Auch Zweitimpfungen werden durchgeführt.

Für jüngere Jahrgänge ist eine Impfung an diesem Samstagstermin nicht möglich. Da für Kinder im Alter von zwölf bis 16 Jahren immer ein Kinderarzt während der Impfung anwesend sein muss, kann diese Personengruppe nur im Impfzentrum des Kreises Kleve zu bestimmten Zeiten geimpft werden.