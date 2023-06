Vom 16. Juni bis 29. Juli in Emmerich Der Emmericher Sommer wird rockig

Coverstival - die Tickets Für das Konzert muss Eintritt bezahlt werden. Tickets gibt es online unter Am-Brink-Events.de. Der Preis: 10 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro. Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft jetzt schon eine Karte. Der Konzertbereich ist wieder im hinteren Teil des Rheinparks in Höhe des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Im vergangenen Jahr durften 600 Leute in den umzäunten Bereich. 400 standen draußen und warteten auf Einlass. In diesem Jahr dürfen 800 Leute rein.