Die Band Someday Jacob spielt am 7. Oktober in der Haldern Pop Bar : „Es ist so wichtig, wieder live aufzutreten“

Someday Jacob spielen in der Haldern Pop Bar. Foto: Buckstegen/CHRISTOPH BUCKSTEGEN

Interview Haldern Bereits im vergangenen Jahr brachten Someday Jacob ihr neues Album heraus. Jetzt können sie es endlich live vorstellen. Am Donnerstag, 7. Oktober, tritt die Band in der Haldern Pop Bar auf. Warum Sänger Jörn Schlüter die Musik von Neil Young liebt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Ihr seid das, was man eine „Haldern-Band“ nennt. Ihr seid beim Label unter Vertrag, habt hier schon öfter gespielt, wie kam es dazu?

Jörn Schlüter Ich arbeite für das Musikmagazin „Rolling Stone“ und habe dort bei einem Interview Stefan Reichmann kennengelernt. Wir hatten einen guten Draht zueinander und blieben danach in Kontakt. Ich habe ihm dann unser Album „It might take a while“ geschickt und gefragt, ob man das nicht über das Haldern-Pop-Label herausbringen möchte. Es war toll, dass das geklappt hat.

Info Konzert in der Haldern-Pop-Bar Das Konzert Am Donnerstag, 7. Oktober, präsentieren Someday Jacob ihr aktuelles Album „Oxygen Will Flow“ in der Haldern Pop Bar. Mit dabei ist Dino Soldo, der auch schon auf dem Album zu hören ist.



Die Zeit Einlass ist ab 19 Uhr, gegen 21 Uhr geht es los. Der Eintritt ist frei.

Ihr habt zweimal beim Festival gespielt, wird man euch da noch einmal sehen?

Schlüter Das kann ich nicht sagen. Wir freuen uns jedenfalls, jetzt wieder in der Pop Bar spielen zu können. Auch da ist es immer etwas Besonderes. Diesmal kommt noch hinzu, dass es unser erstes Konzert in einem Saal mit Publikum nach langer Zeit sein wird.

Nervös?

Schlüter Das nicht, aber gespannt, wie es laufen wird. Ich hoffe, dass das wie Fahrradfahren ist und es sofort auch nach langer Pause wieder läuft wie vorher. Wir sind aber froh, dass die Premiere jetzt auch noch in Haldern ist.

Wie sehr hat euch die Corona-Pandemie getroffen?

Schlüter Sehr. Wir haben unser neues Album „Oxygen will flow“ im Mai 2020 veröffentlicht, also in der Zeit als es mit Corona so richtig losging. Eigentlich sollte es im April erscheinen. Wir haben gedacht: Komm wir warten noch einen Monat länger, dann hat sich das mit Corona vielleicht beruhigt. Aber damit war nichts. Aber wir haben uns gesagt: Wir haben die Traute, das Album auch jetzt rauszubringen.

Was hatte das für Folgen?

Schlüter Nach einem neuen Album ist es vor allem für eine kleine Band wie uns unglaublich wichtig aufzutreten, um die Platte vorzustellen. Das fiel komplett weg. Mehr als 40 Gigs sind weggebrochen. Die Platte hat einfach nicht den vollen Lauf gekriegt, der sonst möglich gewesen wäre. Hinzu kam die Enttäuschung, jetzt ein neues Album und neue Songs zu haben, die du auch live präsentieren willst, um zu zeigen, was du da produziert hast. All das ist weggefallen.

Glaubst du, dass sich die Konzertlandschaft durch Corona verändern wird?

Schlüter Das weiß ich nicht, so etwas sollen andere beurteilen. Ich habe aber das Gefühl, dass die Leute sich noch schwer tun wieder zu Konzerten zu kommen. Ich hoffe nicht, dass das so bleiben wird. Es gibt ja die entsprechenden Sicherheitsstandards. In Haldern etwa gilt meines Wissens die 2G Regel, es dürfen nur geimpfte und genesene Besucher rein.

Ich finde, dass eure beiden Platten „It might take a while“ und „Everybody knows something good“ doch einen sehr ähnlichen Sound haben, was hat sich im Vergleich zum neuen Album verändert?

Schlüter Also einmal finde ich schon, dass auch die beiden alten Alben unterschiedlich klingen, aber ich würde sagen, dass wir beim neuen Album noch einen Schritt weitergegangen sind. Wir haben erstmals Teile des Albums in England produziert, ich finde man hört diesen britischen Einschlag auch raus. Außerdem haben wir Dino Soldo als neues Mitglied dabei. Er spielt beispielsweise Klarinette und Saxophon und hat schon Musiker wie Leonard Cohen, Lionel Richie oder Beyonce begleitet. Er hat unser Soundbild erheblich erweitert. Dino wird auch in Haldern mit dabei sein. Es ist schon etwas Besonderes, einen solchen Mann dabei zu haben, der schon mit diversen Promis gespielt hat.

Stört es euch, wenn jemand sagt, ihr klingt wie Neil Young?

Schlüter Nein, das hören wir oft, auch der Vergleich mit Crosby, Stills and Nash kommt öfter. Natürlich lieben wir diese Musik. Neil Young ist ein Jahrhundertkunstwerk, das man im Ganzen sehen muss. Natürlich war auch bei ihm nicht jedes Album und jeder Song ein Stück Gold, aber seine Art von Songs und seine Haltung sind einzigartig.

Das Magazin Focus hat über euch geschrieben, die Musik klinge wie der Sound für einen Pfingstausflug, in einer anderen Kritik heißt es, eure Musik sei Freund und Helfer in Lebenskrisen.