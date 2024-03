Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Kleve Innung Sanitär-Heizung-Klima spricht 46 Auszubildende los

Bei der anschließenden Lossprechung, die Achim Smets, der Vorsitzende der Prüfungskommission, vornahm, bekamen die Junggesellen ihren Gesellenbrief überreicht und konnten sich zudem über einen Werkzeugkoffer als Geschenk freuen. Als Innungsbester wurde Mike Hövelmann vom Betrieb Marc Schlüter aus Rees ausgezeichnet. Was der 23-Jährige besonders schätzt an seinem Beruf? „Das selbstständige Arbeiten, die Vielfalt, und dass man etwas gesellschaftlich Wichtiges tut.“ Mike Hövelmann möchte jetzt erst einmal Berufserfahrung sammeln, perspektivisch peilt er an, den Meister oder Techniker zu machen. Auch Erik Dirk Kreulich, der beim Team Unkrig aus Emmerich arbeitet und als Zweiter seines Jahrgangs ausgezeichnet wurde, will „am Ball bleiben“. „Es macht Spaß, etwas bewegen zu können und die Wärmewende umzusetzen.“ Den dritten Platz des Jahrgangs belegte Philipp Gruber vom Klever Betrieb Mark Kirsten. Das Schlusswort hatte Lehrlingswart Gerhard Giesen.