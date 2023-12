Finanzlage der Stadt Emmerich So viel Gewerbesteuer in 2024 wie noch nie

Emmerich muss immer wieder Geld aufnehmen: kurzfristig und langfristig. Zum Beispiel in 2025: Da beläuft sich die Summe der kurzfristigen Kassenkredite auf 15 Millionen Euro. Langfristig steigen die Schulden der Stadt Emmerich enorm. Sie steigen bis 2028 um mehr als das Doppelte. In diesem Jahr liegen die Schulden bei 16,3 Millionen Euro. Ab 2024 steigt der Schuldenstand dann sprunghaft an – bis zu einer Summe von 41 Millionen Euro in 2028. Das belastet auch den Haushalt jährlich. Zum Vergleich: In 2024 wird die Stadt 800.000 Euro ausgeben, um ihre Schuldzinsen zu bedienen.