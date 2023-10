„Ihr seid eine tolle Truppe“ So verlief die Großübung der Reeser Feuerwehr bei Thesing

Es ist genau 40 Jahre her, dass ein verheerender Großbrand das Firmengelände des heutigen Mischfutterherstellers ForFarmers Thesing in Haffen verwüstete. Damit sich solch ein Schicksalsschlag in der Firmengeschichte nie mehr wiederholt, wählte die Freiwillige Feuerwehr Rees jetzt den markanten Siloturm für die große Jahresübung aller fünf Löschzüge aus. Simuliert wurde ein Feuer im siebten und achten Stock, das es zu löschen galt, während parallel vermisste Arbeiter gefunden und in Sicherheit gebracht werden mussten.