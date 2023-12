Steuern und Gebühren 2024 wird vieles teurer

Überwiegend einstimmig hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag den Gebühren- und Steuerplanungen der Stadtverwaltung für das kommende Jahr zugestimmt. Fazit: Meistens wird es teurer. Bei den Gebühren schlagen hauptsächlich die allgemeinen Kostensteigerungen durch. Bei den Steuern muss die Stadt ihren Etat im Blick haben, um nicht in die Haushaltssicherung zu rutschen. Im Folgenden die Zahlen, die der Rat in der kommenden Woche noch endgültig beschließen muss: