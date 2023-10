Tipps der Polizei Kleve Das hilft wirklich gegen Hightech-Autodiebe

Davor warnt jetzt die Kreispolizeibehörde in Borken. Im Münsterland ist es im September und Oktober vermehrt zu Kfz-Diebstählen gekommen. Dabei nutzten die Diebe das Keyless-Go-System aus. Am Niederrhein ist die Masche der Polizei bekannt. Vor zwei Jahren gab es im Kreis Kleve mehrere Fälle. Derzeit allerdings nicht, sagt die Polizei in Kleve.