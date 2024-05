Verkaufsoffener Sonntag in Rees „Nostalgie trifft Moderne“ beim Stadtfest

„Nostalgie trifft Moderne“ lautet zum dritten Mal in Folge das Motto des Reeser Stadtfestes. Am Sonntag, 26. Mai, wird Bürgermeister Sebastian Hense das bunte Treiben um 12.30 Uhr eröffnen, unterstützt durch Renate Bartmann, die Vorsitzende der Reeser Werbegemeinschaft (RWG), die Rheinkönigin Jutta Green, das Tambourcorps Rees und die Esserdener Böllerschützen. Ab 13 Uhr dürfen dann auch die Geschäfte in der City öffnen. Der Verkauf an den Ständen beginnt schon um 12 Uhr.