Kindertheater-Saison 2024 Große Resonanz bei kleinen Gästen

Der Michel aus Lönneberga hat sie am vergangenen Samstag alle getoppt: So viele (überwiegend kleine) Gäste zählte das Reeser Bürgerhaus in dieser Kindertheatersaison bisher noch nicht: 380 Zuschauer sorgten für eine ausverkauftes „Hütte“, in der der sympathische Lausbub gewiss viele Männchen schnitzen musste. Aber nicht nur die Geschichten von Astrid Lindgren sind ein Publikumserfolg. Im Schnitt kommen über 270 Gäste zu den Vorstellungen, die das Reeser Kulturamt für die Familien in der Stadt anbietet und bezuschusst. Denn anders würden sich diese günstigen Eintrittspreise (siehe Info) auch nicht rechnen.