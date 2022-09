Reeser Historie : Als der Skulpturenpark noch Kuhwiese war

Der Skulpturenpark mit seinen vielfältigen Kunstobjekten ist ein Besuchermagnet und rund um die Uhr geöffnet. Foto: Michael Scholte/Michael Scholten

REES Der Skulpturenpark an der Stadtmauer wird immer mehr zum Besuchermagnet. Erwin Roos, Jahrgang 1931, erinnert sich noch gut an die Jahrzehnte, in denen es dort ganz anders aussah. Für die Rheinische Post hat er seine Erinnerungen aufgeschrieben.

„Nach den Osterferien im Jahr 1938 wurde ich in die katholische Volksschule eingeschult. Wir wohnten in der Oberstadt, und so führte mein Weg täglich von hier aus am Bärenwall vorbei über die Straße vor dem Falltor, Überquerung der Gleise der Kleinbahn und weiter über die Straße vor dem Falltor bis zur Florastraße, die damals noch Adolf-Hitler-Straße hieß. Die Straßenführung war zu meiner Schulzeit etwas anders. Wo die heutige Straße verläuft, gab es noch Gärten. Wir Schüler überquerten die Straßenbahngleise in Höhe des Hauses vor dem Falltor 6. Dort gegenüber befand sich die Gärtnerei von Hubert Bust. Das Gärtnereigelände zog sich hin, bis kurz vor dem Ehrenmal. So kam die Straße Vor dem Falltor gegenüber der Gartenstraße aus. Bei einem abendlichen Luftangriff der Royal Air Force am 23. Oktober 1944 bekam das Haus der Gärtnerei einen Volltreffer ab und wurde komplett zerstört.

Kurz vor dem Bombenabwurf war im Reeser Lichtspielhaus die Abendvorstellung zu Ende gegangen. Einige Kinobesucher, die auf dem Heimweg waren und sich gerade bei der Gärtnerei befanden, mussten den vorher vergnüglichen Abend mit dem Leben bezahlen.

Der Bärenwall (rechts im Bild) und der vorgelagerte Damm mit Nebenwiesen im Kriegsjahr 1945: Damals ahnte wohl niemand, dass dort ein Skulpturenpark und ein Spielplatz entstehen. Foto: Stadtarchiv Rees

Info Seit dem Jahr 2003 ein Platz für die Kunst Anfänge 2003 eröffnete die Stadt Rees an der Stadtmauer den Skulpturenpark mit 13 Kunstwerken. Zunächst alle zwei, später alle drei Jahre, wurden sie durch neue Objekte deutscher und niederländischer Künstler ersetzt. Sie erhalten für ihre Arbeit ein Honorar für die Ausstellungsdauer. Im Anschluss kann die Stadt einzelne Objekte kaufen. Planung Die aktuell auf dem 5500 Quadratmeter großen Areal ausgestellten Kunstwerke werden 2023 durch neue ersetzt. Dann soll es auch wieder eine offizielle Eröffnung des neuen Skulpturenparks geben. 2020 musste in Corona-Zeiten darauf verzichtet werden.

Doch kommen wir auf meinen Schulweg zurück, der manchmal auch etwas anders verlief. Er führte von der Oberstadt aus über den Bärenwall und den Damm. Dort wurde ich auf eine Kuh aufmerksam, die sich auf der Nordseite des Deiches in einer tiefgelegenen Wiese das Gras schmecken ließ. In der Wiesenmulde war auch ein Schuppen, in dem dieses Rind bei schlechtem Wetter Schutz suchen konnte. Welcher Landwirt hier das Tier eingesetzt hat, war mir nicht bekannt. Es kann auch sein, dass die Stadt oder der Bauhof die Kuh bei einem Landwirt angefordert hatten, um das Gras niedrig zu halten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erwarb Karl Schmitz das Grundstück. Er ließ das Areal verfüllen und baute dort einen Omnibus-Betrieb auf. Von der Straße Vor dem Falltor aus war der Betriebshof nun zu erreichen. Mit dem ersten Bus, den er zu Verfügung hatte, nahm Karl Schmitz den öffentlichen Personennahverkehr nach Emmerich wieder auf, der total zusammengebrochen war. Eine Straßenbahn, die vorher die Strecke befahren hatte, gab es nicht mehr. Die Gleisanlage und die Oberleitung waren im Krieg zerstört worden, und so war man in Rees froh, dass die Firma Schmitz die Verbindung Rees-Emmerich wieder aufnahm. Es dauerte nicht lang, dann stand auch schon der erste Reisebus auf dem Betriebshof. Mit dem Slogan „Der vom Niederrhein“, der auf beiden Seiten des Busses stand, gingen die ersten Wochenendfahrten an den Mittelrhein. Später bot man auch Urlaubsreisen an, bei denen die Teilnehmer auch schon mal eine Woche lang mit dem Bus unterwegs waren.

Karl Schmitz erweiterte seinen Betriebshof und baute Garagen für Pkw auf, die er an Interessenten vermietete. Denn nach der Währungsreform 1948 hatten sich einige Leute in der Stadt ein Auto angeschafft, aber Garagen waren Mangelware. Karl Schmitz baute auch noch ein Haus an der Stadtmauer, mit Zugang vom Bärenwall aus. Ich möchte gern wissen, wer das genehmigt hat. Man kannte das noch aus früheren Jahren. Als die Gebrüder Raadts ihre Schmelzkäsewerk Vor dem Rheintor direkt an die Stadtmauer klebten und dadurch die Stadtgeschichte verdeckten. Das Werk wurde in den 90er-Jahren abgerissen, die alte Stadtmauer kam wieder zum Vorschein, wurde ausgebessert, der Wachtturm hergerichtet, die Anlage neugestaltet, und so wieder zu einer Sehenswürdigkeit für die Einheimischen und die Touristen.

Nachdem die Firma Schmitz den Omnibus-Betrieb aufgegeben hatte, wurde auch das Haus abgerissen und der alte Zustand an der Stadtmauer wiederhergestellt. Nun übernahm der Unternehmer Ernst Reinkens, der auf der Anhöhe gegenüber wohnte, das Grundstück, baute den Garagenhof weiter aus und ließ jene Garagen entfernen, die ihm den Blick nahmen, um von seiner Terrasse über den Damm auf den Rhein zu schauen.

Nach dem Tod von Ernst und Agnes Reinkens wurde ihr Haus einschließlich des Grundstücks auf der Höhe Vor dem Falltor zum Kauf angeboten. Die Stadt Rees nutzte die Gelegenheit, wieder Eigentümerin des ehemaligen Garagenhofes zu werden. Die Neugestaltung musste aber noch warten, weil die Erneuerung des Deiches Vorrang hatte. Die Garagen wurden abgerissen, die Freifläche diente zunächst dem Deichbau als Materiallager.

Als man nun begonnen hatte, den ersten Teil des Deiches, der an den Bärenwall grenzt, abzutragen, war man überrascht, dass unter dem Erdreich ein Mauerwerk zu Tage kam. Der „Bär“ muss wohl zur Stadtbefestigung gehört haben und von den niederländischen Besatzern gebaut worden sein. Für eine gewisse Zeit ruhten die Arbeiten am Damm, denn das geschichtliche Bauwerk wurde ausführlich untersucht. Schließlich einigte man sich darauf, dass der geplante Deich um einige Meter versetzt und der historische Mauerfund der Öffentlichkeit frei zugängig gemacht wurde. Durch die Verlegung des Deiches wurde das Grundstück, auf dem sich zuvor der Garagenhof befand, um einige Quadratmeter größer. Ob zu dieser Zeit schon ein Plan bei der Stadt vorlag, was aus diesem Areal mal werden sollte?

Heute wissen wir, dass es eine Sehenswürdigkeit geworden ist, die von Touristen und Einheimischen gut angenommen wird. So wurde aus der ehemaligen Kuhwiese meiner Schulzeit ein wahres Juwel unserer Stadt Rees.“