Wirtschaftsförderung Die Apfelplantage vor der Haustür

Weitere Termine Genau wie die Führung über die Reeserwarder Obstanlagen sind auch die Führungen durch den Millinger Betrieb Landmaschinen Pieper am 28. September und durch das Reeser Krematorium am 16. November bereits ausgebucht. Restplätze gibt es noch das Reeser Bürgerhaus am 5. Oktober um 15 Uhr, die Firma Heizung Sanitär Klima und Technik van Bebber am 19. Oktober ab 16 Uhr und im Reeser Stadtbad am 2. November ab 16 Uhr. Jede Führung ist auf 25 Teilnehmer beschränkt. Im Vorfeld muss ein Ticket für zwei Euro in der Reeser Touristeninformation gekauft werden. Der Erlös wird einer gemeinnützigen Organisation gespendet.