Begegnungsfest der Kulturen : Auf Weltreise am Schlösschen

Gute Stimmung am Schlösschen beim Tag für den Frieden. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH-BORGHEES „Day for Peace“: Der Tag für den Frieden am Schlösschen Borghees fand am Sonntag als Fest der Begegnung zum vierten Mal statt. Das kulturelle und kulinarische Angebot war vielfältig.