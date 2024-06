Gymnasium Aspel in Rees Karrieretipps aus erster Hand

Durch die Umstellung von G8 zurück auf G9 muss auch die Berufsberatung am Gymnasium Aspel in naher Zukunft angepasst werden. Eventuell rückt der Berufsinformationstag, der in den letzten Jahren für die neunten Klassen angeboten wurde, wieder in das frühe zehnte Schuljahr, an dessen Ende sich dann ein zweiwöchiges Praktikum in lokalen Firmen und Unternehmen anschließt.