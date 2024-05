Deichsanierung in Emmerich Beim Deich in Dornick geht’s schnell voran

Es ist schon wirklich beeindruckend, was sich derzeit im Rheinvorland bei Dornick abspielt: Kipplaster fahren wie am Schnürchen gezogen ihre Einsatzstellen an, um unglaubliche Mengen an Sand und Kies abzuladen. Die mit tonnenschweren Eisenplatten hergerichteten Baustraßen folgen dem Tross. Werden sie an einer Ecke nicht mehr benötigt, kommt ein Bagger, lädt sie flugs auf und bringt sie rasch zum nächsten Ort. Kein Wunder, dass binnen kurzer Zeit schon über ein Kilometer Deich abgetragen wurde.