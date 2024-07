Grundschule Rees-Millingen Auch in den Ferien gut betreut

Die Ferien haben gerade begonnen. Und trotzdem sieht man am Montag jede Menge Kinder über den Schulhof der St.-Quirinus-Grundschule tollen. Spaß scheinen sie zu haben. Auch im Ogata-Anbau ist ganz schön was los. Da gehen gerade Loom-Bänder in „Serien-Fertigung“, Betreuerin Barbara Otten trägt schon eine ganze Kollektion an Hals und Handgelenk.