Emmerich: So klappt es mit der Nachfolge

So klappt es mit der Nachfolge

Emmerich Die Veranstaltungsreihe "Gründerland Kreis Kleve" der Kreis-Wirtschaftsförderung war zu Gast im Schloss Moyland. Mehr als 100 Interessierte erfuhren Wissenswertes zu den Themen "Firmenübergabe" und "Unternehmensbewertung".

Die einen würden gerne in die Selbstständigkeit einsteigen, die anderen waren Jahrzehnte lang Firmenchefs und möchten ihr Unternehmen nun in jüngere Hände geben. Und doch ist es mit der Firmenübergabe gar nicht so leicht. Welche Hürden für "Übernehmer" und "Übergeber" zu überwinden sind und wie man die Nachfolge vernünftig vorbereitet, das erfuhren zahlreiche Gäste bei der jüngsten Veranstaltung der Reihe "Gründerland Kreis Kleve" im Schloss Moyland.