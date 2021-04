Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei kam zur richtigen Zeit : Welpen in Isselburg mit Medikamenten ruhig gestellt?

In engen Boxen waren die Welpen im Kofferraum untergebracht. Ein Tierarzt wird sie jetzt untersuchen. Foto: Polizei

Isselburg Die Polizei stellte am Samstag Tiernachwuchs in einem Auto in Isselburg sicher. Wo die Welpen und Kätzchen jetzt untergekommen sind, ist streng geheim. Denn man fürchtet, dass Tierhändler einbrechen und sie stehlen könnten.