Karneval 2024 Galaktischer Büttenabend im Schützenhaus

Info

Programm Der Kinderkarneval, der mit den Mehrer Narren von „4242 Rees 4“ organisiert wird, beginnt am 28. Januar um 15.11 Uhr in der Schützenhalle. Der Frauenkarneval findet am 2. Februar ab 18.11 Uhr statt. Der Rosemontagszug durch Haffen und Mehr startet am 12. Februar um 11.11 Uhr, danach: Party in der Schützenhalle.