Sorgen im Willibrord-Spital in Emmerich Fusion der Krankenhäuser - Sondersitzung des Rates ist abgesagt

Fusionspartner sind die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft (Kliniken in Kleve, Goch, Kalkar, Kevelaer) sowie die pro homine (Kliniken in Wesel und Emmerich). Im September 2023 hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Krankenhausverbände, man sei „auf der Zielgeraden“, bis spätestens zum Ende 2023 sollten die Verträge in trockenen Tüchern sein. „Ziel beider Träger und Ziel der Gespräche ist die gemeinsame Gründung eines leistungsfähigen Verbundes katholischer Kliniken und Senioreneinrichtungen am Niederrhein. So sollen die Gesundheitsangebote in der Region auf höchstem Niveau gesichert werden“, hieß es vor einem halben Jahr.