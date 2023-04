Feuerwehr Emmerich Havarie und Unfälle: Feuerwehr im Dauereinsatz

Der Lkw war mit 27 Tonnen Weingummi beladen auf dem Weg nach Polen. Bevor der Lastwagen am Samstagmorgen geborgen werden konnte, mussten viele fleißige Helfer den Sattelschlepper entladen. Laut Polizei war die Fahrbahn auch am Samstagmorgen noch gesperrt, da der Streckenabschnitt stark beschädigt wurde und gesichert werden musste. Noch als die Feuerwehr an der Netterdenschen Straße im Einsatz war, wurde der Löschzug Elten gleich zweimal zu einer Person hinter verschlossenen Türe auf die Autobahnraststätte Hohe Heide alarmiert. Jedes Mal war eine Person in einer Räumlichkeit eingeschlossen. Die Türe konnte mit einem Brechwerkzeug geöffnet und die Person befreit werden.