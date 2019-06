Kostenpflichtiger Inhalt: Mysteriöser Fall : Silke Büche soll für tot erklärt werden

Silke Büche verließ ihre Wohnung an der Oelstraße 7 und wurde danach nicht mehr gesehen. Foto: endermann/Endermann, Andreas (end)

Emmerich Am 11. Januar 2008 verschwand die damals 43-Jährige in Emmerich spurlos. War es ein Verbrechen? Oder ein Selbstmord? Es ist der wohl mysteriöseste Fall in Emmerich. Und er ist bis heute nicht geklärt.