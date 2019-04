Konzertreihe : Sieben Bands bei „Rock im Brink“

Emmerich Für Samstag lädt das Jugendcafé zum Festival in der Mensa der Gesamtschule ein.

(RP) Am kommenden Samstag, 27. April, findet in der Mensa der Gesamtschule „Rock am Brink“ statt. Mit dem Festival gibt das Jugendcafé jungen Musikern die Chance, mit erfahrenen Bands auf der Bühne zu stehen.

Es folgen „Killin‘ Jane“. Die Band – Jane Garber, Karim Laiquddin, Bene Hülsmann, Nils Bloch, Peter Allion, Roland Körner und Tim Cleve – spielte sogar schon einmal im Vorprogramm von Sting. Den Abschluss bestreitet dann die niederländische Formation „Call it Off“. Die Band ist im Moment auf Tour in unserem Nachbarland. Am Samstag ist sie als Hauptband beim Rock am Brink zu Gast.