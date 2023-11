Verkehrserziehung Hier wird Sicherheit groß geschrieben

(bal) Auf was man im Straßenverkehr besonders achten muss, das wissen die Vorschulkinder der Kita St. Irmgardis in Rees schon ziemlich gut. Kein Wunder, denn das Team um Leiterin Maria Franken legt besonders großen Wert auf das Thema Verkehrssicherheit. „Das ist längst nicht in jedem Kindergarten so“, weiß Falk Neutzer von der Kreis Klever Verkehrswacht. Zusammen mit seinem Kollegen Peter Baumgarten und Inga Park von der Verkehrs- und Unfallprävention der Polizei war er gestern zur Kita an der Fallstraße gekommen, um den Startschuss für die Schulwegaktion „Sicher zur Schule“ zu geben.