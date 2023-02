Kultur Erst mit Taylor Swift auf Tour und dann zur Pop Bar

„Durch Zufall lernten wir Katja Diehl auf der Durchreise am Münsteraner Hbf kennen, was nur passierte, da wir mit dem Zug unterwegs waren und wir uns glücklich schätzen können, dass dieser auch immer noch bei uns in Haldern hält. Schnell tauschten wir unsere Ideen aus, Katja Diehl kannte Haldern, da sie das Festival mehrmals besuchte und wir wiederum waren sehr an ihrem Buch ,Autokorrektur‘ interessiert, was sie doch auch mal bitte in unserer Bar auszugsweise vorlesen könnte“, schreiben die Veranstalter von Haldern Pop. Gesagt, getan: Am 7. März kommt sie in der Pop Bar nun ausführlicher zu Wort. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr), der Eintritt kostet 15 Euro (plus Vorverkaufsgebühr).