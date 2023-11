Am Großen Wall 77-Jährige steht Einbrecher im Schlafzimmer gegenüber

Laut Polizei verschaffte sich der unbekannte Täter gegen 8.45 Uhr Zutritt zu der Erdgeschosswohnung am Großen Wall. Die Wohnungseigentümerin, eine 77-jährige Emmercherin, hatte die Balkontür zu ihrem Schlafzimmer geöffnet um zu lüften, anschließend sei sie in die Küche gegangen. Als sie kurze Zeit später wieder in das Schlafzimmer ging, stand ihr ein unbekannter Mann gegenüber, der ihre Schmuckkassette und ihre Kosmetiktasche in der Hand hatte. Der Unbekannte flüchtete sofort über den hüfthohen Balkon in Richtung Wallstraße. Im weiteren Verlauf stieg er auf ein schrottreifes Damenrad und wurde im Bereich Hinter der alten Kirche aus den Augen verloren.