Seniorenheim in Haldern : „Zapfenstreich“ für Bundeswehr-Helfer

HALDERN St. Marien verabschiedete die beiden Soldaten, die seit Anfang März die Besucher des Heims testeten. Die Hilfe wird weitergehen. Über die Testergebnisse möchte das Heim jedoch Bescheinigungen ausstellen dürfen.

Großer Bahnhof für Jan Januszek und Maximilian Karsten: Die beiden Soldaten der Bundeswehr waren seit Anfang März für St. Marien im Einsatz – und wurden am Freitag gebührend verabschiedet. Fast wie bei einem Zapfenstreich gab es Musik und viele Worte des Lobes und Dankes für ihr Engagement. Denn das Duo hatte im Halderner Altenheim Pionierarbeit geleistet. Die beiden waren die ersten Bundeswehrsoldaten, die für die Einrichtung die Besucher testeten. „Sie haben uns so hervorragend entlastet. Unser Personal hatte dadurch mehr Zeit, sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren“, erklärt Geschäftsführer Johannes Fockenberg, der von dem Einsatz der beiden regelrecht begeistert war.

Der Geschäftsführer von St. Marien würde gerne noch etwas anderes erreichen. Nämlich dass die Tests, die in der Einrichtung durchgeführt werden, nicht nur zum Betreten des Heimes berechtigen. Denn wer einen Negativ-Test für andere Dinge vorzulegen hat, muss sich in einem Testzentrum erneut testen lassen, weil das Altenheim keine Bescheinigungen über das Testergebnis ausstellen darf. Das wäre jetzt umso drängender, weil der Kreis Kleve am Freitag mit einer Allgemeinverfügung erwirkt hat, dass mit tagesaktuellen Negativ-Ergebnissen eines Schnelltests unter anderem Einzelhandel und Dienstleistungen trotz „Corona-Notbremse“ weiterhin genutzt werden können. „Dass wir keine Bescheinigungen ausstellen dürfen, ist eigentlich absurd und eine Verschwendung von Ressourcen und Zeit für die Betroffenen, die sich dann nochmal testen lassen müssen. Es ist nicht zu verstehen, warum unsere Besucher oder unsere Mitarbeiter, die bei uns negativ getestet wurden, nicht beispielsweise auch eine Fußpflege besuchen können, wenn sie nicht auch noch das Negativ-Ergebnis eines Testzentrums vorlegen können“, sagt Fockenberg, der in dieser Angelegenheit noch beim Kreis Kleve vorsprechen will.