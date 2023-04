Schwerer Unfall in Emmerich Polizei ergänzt: Senior lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Steinstraße ein sogenannter Dooring-Unfall. Gegen kurz nach 14:30 Uhr war ein 81-Jähriger aus Emmerich mit seinem Pedelec auf der Steinstraße in Richtung Tempelstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 54 wollte er an einem Seat Leon vorbeifahren, der rechts am Fahrbahnrand auf einer Parkfläche stand. Just in diesem Moment öffnete der 31-Jährige Fahrer des Seat die Fahrertür um auszusteigen, scheinbar nahm er den Senior nicht wahr. Der Pedelecfahrer kollidierte mit der Autotür und stürzte. „Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine örtliche Klinik, später wurde er in eine Spezialklinik verlegt“, schrieb die Polizei am Freitag. Am Samstag folgte die Konkretiesierung mit dem Hinweis auf lebensgefährliche Verletzungen.