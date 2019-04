Seltener Greifvogel gefunden : Noch wird der Exot tiefgekühlt

Bienen/Niedermörmter Der seltene Greifvogel, der gegenüber von Rees gefunden wurde, ist eine biologische Sensation. Er soll ausgestopft werden und dann ins Museum kommen. Eine Anfrage aus Münster gibt es bereits.

Der Fall hat für Aufsehen gesorgt. Ein Landwirt hat auf seinem Acker in Niedermörmter, direkt gegenüber von Rees, einen toten Vogel entdeckt. Da der Bauer auch Jäger ist und sich in der Tierwelt eigentlich recht gut auskennt, stutzte er. Denn mit dem Vogel hier konnte er beim besten Willen nichts anfangen.

Also nahm er sich ein Vogelbestimmungsbuch, blätterte nach und fand tatsächlich ein Bild des Tieres, das bei ihm auf dem Acker lag. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Gleitaar handelt. Und da der Landwirt auch las, dass der Vogel sehr selten sein soll, informierte er umgehend das Naturschutzzentrum (NZ) in Bienen.

Heimisch Inzwischen sind auch Tiere anzutreffen, die eher ungewöhnlich sind. So ist am Niederrhein ein Seeadler nachgewiesen, der sogar bereits gebrütet haben soll.

Die Biologen dort sahen sich das Tier an und bestätigten die Vermutung des Bauern. „Bei dem Vogel handelt es sich tatsächlich um eine Art, die hier noch nie nachgewiesen wurde“, erläutert Bettina Blöß vom Naturschutzzentrum. Für die Experten ist der Fund eine echte Sensation. Denn bislang gab es überhaupt erst drei Nachweise für das Tier in ganz Nordrhein-Westfalen: 2010 wurde ein Exemplar im Kreis Soest gesichtet, 2015 im Rhein-Sieg-Kreis und im Juni 2018 im Kreis Minden-Lübbecke. Für den Kreis Kleve und den Niederrhein ist es das erste Mal, dass ein Gleitaar definitiv nachgewiesen wurde.

Bettina Blöß vermutet, dass es sich bei dem Vogel um das Tier handelt, das vor einigen Tagen noch in Zwillbrock gesehen wurde. Der kleine Ort im Kreis Borken ist für seine große Flamingo-Kolonie bekannt. Offenbar hat sich der Vogel dort aufgehalten und ist dann Richtung Rhein geflogen. Und eben dieser Ausflug hat dem Tier das Leben gekostet. Er ist vermutlich gegen eine Stromleitung geflogen und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er starb. Der Vogel wurde direkt unter einer Freileitung gefunden.

Der Gleitaar ist ein etwa taubengroßer Greifvogel, der in Nordwestafrika, Spanien und Portugal beheimatet ist. Er kommt also eigentlich eher in warmen Regionen vor. Was ihn an den Niederrhein getrieben hat, kann nur vermutet werden. Er gilt wissenschaftlich als sogenannter Irrgast.