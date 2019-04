Strandbad Millinger Meer : Seit zehn Jahren am Millinger Meer

Inhaberin Lydia Jochim mit ihrem Mann Rainer Beltermann, der sie in ihrem Betrieb am Millinger Meer unterstützt. Foto: Christian Creon

Millingen 2009 übernahm Lydia Jochim das Strandbad, das sich inzwischen als Ausflugslokal einen Namen gemacht hat.

Als sich im Jahr 2009 Lydia Jochim entschloss, das Strandbad Millinger Meer mit einem Kiosk und einem kleinen Biergarten zu übernehmen, konnte sie noch nicht ahnen, dass sie zehn Jahre später an dieser Stelle ein renommiertes Ausflugslokal führen würde, das ganzjährig von Gästen aus Nah und Fern angesteuert wird.

Heute wie damals ist ihr Verpächter die Strandbad Millinger Meer GbR. Das komplette Inventar samt Küche hat die Millingerin angeschafft. An ihrem damals gekauften Vier-Platten-Herd in der Miniküche kocht sie heute noch. Auch für Gesellschaften. Und wenn 60 Gäste im Wintergarten sitzen, der im Jahr 2011 angebaut wurde, „dann dauert es eben auch mal etwas länger“, tröstet die Küchenchefin ihre Stammgäste.

Info Frühstücksbuffet am Wochenende Öffnungszeiten In der Sommersaison ab 1. Mai öffnet das Strandbad am Millinger Meer, Luisendorf 16 in Rees-Millingen, Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr, in den Sommerferien täglich ab 10 Uhr. Platz für 60 Personen Im Wintergarten haben zirka 60 Personen Platz, hinzu kommen zwei Biergärten, davon liegt einer im Schatten. Jeden Samstag und Sonntag gibt es ein Frühstücksbuffet, allerdings nur mit Voranmeldung unter Telefon 02851 966333.

In den ersten Jahren waren es hauptsächlich Eltern mit Kindern oder Jugendliche, die das Strandbad nutzten und hier gerne mal eine Pommes oder Krokette verzehrten. Und natürlich Eis am Kiosk. Immerhin kostet der Eintritt zum Strandbad immer noch nur zwei Euro, für Kinder bis 16 Jahren ein Euro.

Doch mit den Jahren sind die meisten Kunden in den beiden Biergärten oder im Wintergarten nicht mehr Badegäste. „Es kommen deutlich weniger nur zum Schwimmen. Wenn, dann sind es Mütter mit kleinen Kindern, die hier im Sand buddeln. Immerhin lassen wir jedes Jahr 25 Tonnen Sand für das Ufer vom Millinger Meer anschütten“, erzählt Lydia Jochim.

Statt Badegäste im Freizeitlook fahren hier auch Gäste in langen Kleidern und Abendanzügen vor. So hat ein Hochzeitsplaner dieses idyllische Plätzchen am Wasser unter großen Bäumen entdeckt und hier schon freie Hochzeiten veranstaltet. Dazu ist die Kochkunst von Lydia Jochim gefragt.

Sie pflegt eine saisonale als auch typisch niederrheinische Küche. Aktuell stehen mehrere Spargelgerichte auf der Speisekarte. Richtig voll wird es am 6. Dezember, wenn der Nikolaus mit seinem Boot über den See kommt. Zu Altweiber wird am Millinger Meer ausgiebig gefrühstückt, bevor DJ Hartwig für die passende Musik sorgt.

Gerade brütet wieder ein Storch auf seinem Nest im Garten vier Eier, was über die Webcam wunderbar zu beobachten ist. In der Wintersaison öffnet Lydia Jochim von Donnerstag bis Sonntag. Samstags und sonntags bietet sie ein Frühstücksbüfett. Ab 1. Mai wird dann von Dienstag bis Sonntag das Strandbad öffnen, in den Sommerferien sogar täglich ab 10 Uhr.

Was über zehn Jahre konstant geblieben ist? Die hervorragende Wasserqualität und die gute Küche. Und das Wetter? Es entscheidet über die jeweilige Umsatzbilanz. Da kann sogar ein Jahrhundertsommer ein Tacken zu viel des Guten sein. „Im vergangenen Sommer war es vielen zu heiß, um aus dem Haus zu gehen“, hat Lydia Jochim beobachtet.

Am Samstag, 27. April, wird sie für Geschäftspartner, Freunde und die Familie ein kleines Fest geben, um zehn Jahre Strandbad zu feiern. Sie alle freuen sich mit ihr auf weitere Jahre als Chefin vom Strandbad Millinger Meer.

