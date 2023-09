Burgers‘ Zoo Arnheim Nachwuchs bei den Seekühen

Damit wächst die Anzahl dieser Meeressäuger im Burgers‘ Zoo auf vier Tiere. In Europa gibt es lediglich sieben weitere Zoos, die Karibische Seekühe in ihrem Bestand haben. Bis zum 28. September 2023 belief sich die Zahl auf insgesamt 40 dieser Tiere: 24 Männchen und 16 Weibchen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Seekühe in europäischen Zoos nun auf 41 Tiere.