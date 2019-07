Brauchtum : Sebastian Potrykus regiert in Esserden

Esserden Sebastian Potrykus (Zug 2) ist neuer König der Esserdener Schützen und regiert gemeinsam mit seiner Frau Daniela. Er konnte sich gegen drei Mitbewerber durchsetzen.

Am Samstag gegen 15 Uhr fand die Hitzeschlacht an der Vogelstange vor der Gaststätte Zur Linde ihr Ende. Rolf Krusec, Niklas Markett, Stefan Schlaghecken und Sebastian Potrykus waren zum Duell um die Königswürde angetreten, aus dem Letzterer mit dem 151. Schuss siegreich hervorging. Der 34-jährige hielt nach einem anstrengenden Duell den von Schießmeister Heiner Hülkenberg verzierten Vogel in den Händen. In Esserden ist es Tradition, dass die Verzierung des Königsvogels dem scheidenden König gewidmet ist. Im Andenken an das Königsjahr von Dirk Vievering aus dem Reiterzug prangte in diesem Jahr ein Pferd auf dem Rumpf. „Im kommenden Jahr ist da bestimmt eine Krone drauf“, scherzte man am Samstag bereits im zweiten Zug, der das neue Throngefolge hinter Sebastian Potrykus bildet. Der Logistiker einer Chemiefirma ist nämlich Wiederholungstäter und hat bereits so manchen Königsvogel zuhause: Neben der Königswürde im Jahr 2013, war Potrykus auch schon Vize-, Mai-, Jungschützen- und Kinderkönig.