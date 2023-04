Bürgermeisterwahl 2023 „Wir können uns weiter in die Augen schauen“

Am Sonntag wurde noch tüchtig gefeiert, am Montag saß Sebastian Hense schon wieder um 7 Uhr morgens in seinem Büro im Weseler Andreas-Vesalius-Gymnasium. Nur kurze Zeit ist er noch dort als Schulleiter tätig, dann folgt der Wechsel ins Reeser Rathaus: Am Mittwoch wird der 44-Jährige in der Ratssitzung um 17 Uhr als neuer Bürgermeister vereidigt.