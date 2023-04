Bürgermeisterwahl in Rees Sebastian Hense ist neuer Bürgermeister

In der Reeser CDU gehörte Sebastian Hense bereits um die 2010er Jahre zum erweiterten Parteivorstand und war Ratsherr. Als er aus privaten Gründen 2012 nach Wesel zog, stieg er auch in der Nachbarstadt in die Politik ein, wurde dort ebenfalls Ratsherr, dann stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Wesels CDU-Chef. Hense möchte jetzt von der Hansestadt nach Rees ziehen. Seinen Posten als Schulleiter des Andreas-Vesalius-Gymnasiums in Wesel wird er aufgeben.