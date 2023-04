Rathaus Bürgermeisterkette für Sebastian Hense

Seit Mittwochmorgen ist Sebastian Hense nun auch offiziell Bürgermeister der Stadt Rees. Nachdem am Dienstag der Wahlausschuss die Wahl bestätigte, nahm der 44-Jährige das Amt des Bürgermeisters per Unterschrift an. Seine erste Amtshandlung folgte dann mit der Teilnahme an der Bürgermeisterkonferenz des Kreises Kleve. Am Abend erhielt er, nachdem er den Amtseid abgelegt hatte, in der Sitzung des Rates aus den Händen seines ersten Stellvertreters Bodo Wißen die Bürgermeisterkette der Stadt Rees überreicht. Wißen wünschte Hense eine glückliche Hand für Rees und – in Anspielung auf ein Zitat Helmut Schmidts – ein „Maximum des Erreichbaren“ für die Stadt.