Neuer Chef im Rathaus Sebastian Hense gewinnt Wahl in Rees

Der neue Bürgermeister Sebastian Hense wuchs in der Wittenhorst auf, zog dann nach Rees, machte dort Abitur; nach dem Studium in Düsseldorf kam er zurück an den Niederrhein. Seine Eltern hatten eine Schreinerei in Rees am Groiner Kirchweg, nach dem frühen Tod der Mutter kam Hense, der noch zwei Geschwister hat, zurück und half dem Vater bei der Buchführung im Betrieb parallel zum Studium.