Politik : Reeser will Bürgermeister in Wesel werden

Wesel Sebastian Hense (41) will für die CDU als Bürgermeisterkandidat antreten. Die Christdemokraten setzen darauf, dass die Bürger nach einer langen Amtszeit von Ulrike Westkamp (SPD) einen Neustart wünschen.

Sebastian Hense ist 41 Jahre alt, wurde in Wesel geboren, wuchs die ersten acht Jahre in der Wittenhorst bei Mehrhoog auf, zog dann nach Rees, machte dort Abitur; nach dem Studium in Düsseldorf kam er zurück an den Niederrhein. Seine Eltern hatten eine Schreinerei in Rees, nach dem frühen Tod der Mutter kam Hense, der noch zwei Geschwister hat, zurück und half dem Vater bei der Buchführung im Betrieb parallel zum Studium. Den Job machte vorher seine Mutter. In den Ferien habe er auch immer wieder auf dem Bau gearbeitet. „Da habe ich viel gelernt“, sagt Hense, der Diplom-Mathematiker ist und nachher auf Lehramt studierte. Beruflich ist er seit 2006 am Andreas-Vesalius-Gymnasium tätig, seit 2014 fungiert er dort als Stellvertreter. Seit zehn Jahren lebt Hense mit seiner Frau Tina (38) in Wesel. Kennengelernt haben sie sich 2003, geheiratet 2011. Sie ist gebürtige Weselerin. Gemeinsam mit ihr will Hense auch den Wahlkampf bestreiten. „Ich freue mich tierisch auf den Wahlkampf“, sagte Hense. „Bei mir läuft mit der Wahl keine fünfjährige Abschiedstournee an, sondern dann geht die Arbeit erst richtig los.“ Themen wie Digitalisierung und ÖPNV-Mängel wolle er angehen, dabei nicht als Ein-Mann-Show agieren, sondern die Mitarbeiter einbinden. „Wir haben tolle Menschen im Rathaus.“ Hense stellte aber auch klar: „Die letzten 16 Jahre hat die Amtsinhaberin eine ordentliche Verwaltungsarbeit im Rathaus gemacht.“