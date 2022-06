Abschiedsgottesdienst : „Haus Aspel bleibt in unseren Herzen“

HALDERN Die Ordensgemeinschaft Töchter vom heiligen Kreuz nahm mit einem Gottesdienst Abschied von Haus Aspel. Bis zum Jahresende wird die Klosteranlage leer sein.

„Der Moment rückt immer näher, und sicherlich werden Sie in ihren Zellen so manche Träne vergossen haben“, sprach Pfarrer Michael Eiden zu den Töchtern vom heiligen Kreuz, die in dieser Woche, im kommenden Monat und spätestens bis zum Jahresende das Irmgardisstift und somit Haus Aspel verlassen werden. „Der Mensch braucht Vertrautes, weil es ihm Sicherheit und ein Wohlgefühl gibt“, betonte Pfarrer Eiden in einem Gottesdienst in der Klosterkapelle. Umso mehr Respekt habe er vor der Entscheidung der Ordensgemeinschaft, nach mehr als 170 Jahren am Niederrhein nun nach Stolberg-Venwegen nahe Aachen umzuziehen.