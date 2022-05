Agnes-Heim : „Schwester Basanti“ geht in den Ruhestand

REES Die Haldernerin Basanti Giesen arbeitete fast 27 Jahre im Agnes-Heim. Jetzt wurde die beliebte Altenpflegerin in den Ruhestand verabschiedet. Im Juli feiert sie ihren 66. Geburtstag.

18.000 Arbeitsstunden habe sie in mehr als 25 Jahren im Agnes-Heim verbracht, rechnete Rohde vor, die letzten 20 Jahre habe sie die Nachtschichten übernommen, auch an vielen Wochenenden und Feiertagen. „Mit Ihrem Verhalten waren sie stets ein Vorbild und haben das Wesen Ihres Teams und der gesamten Einrichtung mitgestaltet und weiterentwickelt“, lobte Rohde und ergänzte: „Wenn Sie auf eine gute, kleine Pause bei uns vorbeischauen möchten, sind Sie auf immer und ewig herzlich im Agnes-Heim willkommen.“

„Schwester Basanti“, wie sie von allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung genannt wird, kam 1956 in Orissa, im Nordosten von Indien zur Welt. Die Eltern waren vom Hinduismus zum katholischen Glauben konvertiert und erzogen die Kinder christlich. Nach dem Abitur studierte Basanti Giesen Jura, bevor sie 1986 mit ihrem deutschen Mann Wolfgang nach Haldern zog und dort zunächst als Aushilfe im Altenheim St. Marien arbeitete. Ab 1993 absolvierte sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin, besuchte die Berufsschule in Kamp-Lintfort und Wesel und sammelte in Dingden und Emmerich praktische Erfahrungen. Nach dem Examen arbeitete sie dann seit Oktober 1995 für das Agnes-Heim in Rees.