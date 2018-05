Isselburg: Schwerverletzte bei Unfall in Wertherbruch

Isselburg

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag sind in Wertherbruch zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war gegen 15.45 Uhr ein Hamminkelner (53) auf der Schledenhorster Straße mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Fahrzeug eines Reesers (77) kollidiert, der in Richtung Haldern unterwegs war. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Schledenhorster Straße für zwei Stunden gesperrt. Neben Polizeikräften waren auch die Feuerwehren Hamminkeln und Wertherbruch/Loikum im Einsatz. Schaden: circa 28.000 Euro.