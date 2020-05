Êmmerich : Lkw fährt am Löwentor gegen Radfahrerin

Lkw fährt am Löwentor gegen Radfahrerin

Emmerich Schwerer Unfall am Löwentor. Ein Lastwagenfahrer übersieht eine Radfahrerin, nachdem beide nebeneinander gestanden haben. Die Frau wurde schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich.

Am Dienstag kam es an der Kreuzung Am Löwentor / Ostwall gegen 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fahrradfahrerin.