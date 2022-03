Emmerich : Schwere Vorwürfe gegen Sanitäterin

Hans Eilander und Evi Büns beklagen das Verhalten der Sanitäterin. Sie habe sich demütigend verhalten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Hans Eilander und seine Freundin Evi Büns sagen, dass der 74-Jährige von der Frau während eines Einsatzes gedemütigt worden sei. Die Kreisverwaltung hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen.

Hans Eilander und seine Freundin Evi Büns erheben schwere Vorwürfe gegen eine Sanitäterin. Sie soll bei einem Einsatz in Emmerich den 74-Jährigen gedemütigt haben. Die Frau weist die Vorwürfe zurück.

Folgendes ist geschehen: Am 22. November 2021 rief Evi Büns für ihren Freund gegen 9.30 Uhr den Notdienst zu seiner Wohnung am Parkring. Der 74-Jährige war nicht mehr in der Lage, sich ohne Hilfe zu bewegen, weil er unerträgliche Rückenschmerzen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er über Wochen starke Schmerzmittel und später sogar Morphiumtabletten genommen. Der Hausarzt hatte einen entzündeten Nerv im Rücken diagnostiziert.

Info So können sich Bürger beschweren Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist im deutschen Verwaltungsrecht ein Rechtsbehelf, mit dem die Verletzung einer Dienstpflicht gerügt werden kann und der sich an die Dienstaufsicht oder die vorgesetzte Dienststelle wendet. Ein Rechtsbehelf ist ein Rechtsmittel, mit dem eine behördliche oder gerichtliche Entscheidung angefochten werden kann. Solche Beschwerden richten sich in der Regel gegen Entscheidungen. Sie können aber auch ein Mittel der Bürger sein, um sich wegen des Verhaltens eines Mitarbeiters zu beschweren.

Der Krankenwagen kam mit zwei Leuten. Was danach geschah, schildert Evi Büns in einem Beschwerdebrief an die Landrätin (diese ist die Dienstherrin des Rettungsdienstes) so: „Mein Freund lag auf dem Sofa und Frau (Name der Redaktion bekannt) meinte nur: ,Was wollen Sie denn?‘. Ich sagte daraufhin, dass mein Freund ins Krankenhaus gebracht werden müsste, da sein Zustand sich extrem verschlechtert hatte. Ihre Antwort darauf: ‚Und was wollen Sie im Krankenhaus?‘ Daraufhin erklärte ich ihr, dass uns geraten worden war, den Notdienst anzurufen, da Herr Eilander nicht in der Lage war, selbst zum Hausarzt zu gehen und er ins Krankenhaus eingewiesen werden müsste, um gründlich untersucht zu werden.“

Die Schilderung lässt vermuten, dass die Situation in der Wohnung von Anfang an gespannt war. Dann schildert Evi Büns den Fortgang: „Frau ... fragte: ,Wie wollen Sie denn bis zum Krankenwagen kommen?‘ Diese Frage hat mich so geschockt, da ich annahm, dass ein Notdienstwagen eigentlich für solche Fälle ausgerüstet sein sollte, dass ich völlig sprachlos war. Herr Eilander erklärte, dass er nur in der Lage sei, unter großen Schmerzen auf allen Vieren kriechen zu können. Da sagte sie: ‚Na, dann machen Sie mal.‘ Herr Eilander rutschte vom Sofa und kroch auf allen Vieren durch seine Wohnung und das Treppenhaus bis in den Aufzug. Dieses Bild wird mich immer verfolgen, da ich das entsetzlich demütigend für ihn fand. Unten angekommen bat mein Freund um Unterstützung, da er nicht wie ein Hund über den ganzen Parkplatz bis zum Krankenwagen kriechen wollte. Diese Hilfe wurde ihm dann endlich auch gewährt.“

Hans Eilander und Evi Büns haben sich nach dem Vorfall beim Kreis Kleve beschwert und auch das Gespräch mit der Sanitäterin gesucht. Diese und ihr Kollege, den Evi Büns in ihrem Brief als zurückhaltend beschreibt, haben gegenüber ihrem Arbeitgeber erklärt, man habe Hans Eilander durchaus Hilfe angeboten und auf einen Strykerstuhl hingewiesen. Das ist eine Art Tragestuhl, auf dem Patienten sitzen können und auf diese Weise die Treppen hinuntergebracht werden. Hilfe habe dieser aber verneint.

Das wiederum verneint Evi Büns. Gegenüber der RP sagt sie: „Das ist doch widersinning. Warum soll jemand den Krankenwagen rufen und dann Hilfe ablehnen und stattdessen auf allen Vieren auf dem Boden kriechen?“

In ihrem Brief an die Landrätin beschreibt sie das Verhalten der Sanitäterin als „aggressiv, eiskalt und menschenunwürdig“.

Evi Büns und Hans Eilander haben eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Kreisverwaltung eingereicht. Diese ist Ende Januar abgewiesen worden, nachdem es ein Gespräch mit den Beteiligten gegeben hat. In dem Antwortschreiben der Verwaltung ist von „kommunikativen Schwierigkeiten“ die Rede. Ein fachliches Fehlverhalten sei jedoch nicht festzustellen.

Evi Büns und Hans Eilander wollen sich damit nicht zufrieden geben. Sie suchen nunmehr den Weg in die Öffentlichkeit und wollen einen Anwalt beauftragen. Hans Eilander sagt: „Wir möchten, dass so etwas nicht auch anderen älteren Menschen geschieht, die vielleicht sogar alleinstehend sind und sich einschüchtern lassen. Vielleicht war das, was mir geschehen ist, ja nur ein Einzellfall. Aber vielleicht auch nicht.“