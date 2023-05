Unfall auf der Weseler Straße Reeserin beim Ausparken eingeklemmt

Wie die Polizei berichtete, hatte am Montag gegen 13.40 Uhr eine 40-jährige Reeserin am Fahrbahnrand der Wesler Straße geparkt und wollte seitlich aus der Lücke herausfahren, was ihr jedoch nicht gelingen wollte. Eine 46-Jährige, ebenfalls aus Rees, kam ihr deshalb zu Hilfe und wollte ihr Anweisungen geben. Bei dem Versuch, den Pkw zu dirigieren, geriet die Frau nach den Erkenntnissen der Polizei vermutlich zwischen die Mercedes A-Klasse der 40-Jährigen, die gerade zurücksetzte, und einen Toyota, der hinter dem Mercedes geparkt war. Die Frau verletzte sich dabei schwer und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.