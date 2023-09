Emmerich So war der Auftritt der Schute bei „Mein Lokal, dein Lokal“

Am Montag machte Herr Lehmann aus Kevelaer den Anfang. Am Dienstag war das das Weseler Restaurant „Art“ an der Reihe. Am Mittwoch war die Sendung bei Höfer in Sonsbeck zu Gast. Am Donnerstag kam „Mein Lokal – dein Lokal“ nach Emmerich, und zwar in die Schute Marina. Am Freitag schließt der Landgasthof Westrich in Till die Niederrhein-Woche ab.