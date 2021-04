Schaden am Mittwoch bemerkt : Versuchte Brandstiftung am Schulzentrum

Versuchte Brandstiftung am Schulzentrum

Schaden am Mittwoch bemerkt

Am Reeser Schulzentrum ist es in letzter Zeit immer wieder zu Sachbeschädigungen gekommen. Foto: Markus van Offern (mvo)

REES Zwischen dem 9. und 14. April zündelten bislang unbekannte Täter an einem Schulgebäude am Westring. Der Versuch misslang. Die Täter flüchteten.

(bal) Die versuchte Brandstiftung muss sich zwischen Freitag vergangener Woche und diesem Mittwoch abgespielt haben. Der Hausmeister des Schulzentrums hatte am Mittwochmorgen den Schaden bemerkt.

Wie die Polizei berichtet, hatten der oder die Täter hatten ein Klinkerriemchen am Gebäude entfernt und dann versucht, die dahinterliegende Dämmung in Brand zu setzen. Als der Versuch misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.