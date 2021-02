Schulzentrum am Westring : Schülerzahlen bleiben stabil

Die Schülerzahlen am Schulzentrum bleiben konstant. Auch, weil die Quote von Schülern von außerhalb weiterhin hoch ist. Foto: van Offern, Markus (mvo)

REES Die Realschule erhält eine zusätzliche Eingangsklasse. An Gymnasium und Rheinschule bleibt’s unverändert. Nach wie vor besuchen viele auswärtige Schüler das Reeser Schulzentrum.

(RP) Erfreuliche Nachrichten für die weiterführenden Schulen des Reeser Schulzentrums: Nachdem das Schulamt der Stadt Rees die Anmeldezahlen für die fünften Klassen der drei weiterführenden Reeser Schulen nun vorliegen hat, können am Gymnasium drei Eingangsklassen, an der Realschule fünf Eingangsklassen und an der Rheinschule zwei Eingangsklassen gebildet werden. Im Vergleich zum Vorjahr wird somit an der Realschule eine Eingangsklasse mehr gebildet, während die so genannte „Zügigkeit“ beim Gymnasium und der Rheinschule unverändert bleibt.