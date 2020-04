Schulstart in Rees : Fiebertests am Eingang der Schule

An den weiterführenden Schulen in Rees beginnt am Donnerstag wieder der Unterricht. Foto: Markus van Offern (mvo)

REES An den weiterführenden Schulen in Rees wird ab Donnerstag vorerst nur in Kleingruppen unterrichtet. Die Stadtverwaltung empfiehlt das Tragen von Mundschutzmasken. Die Corona-Teststation wird von der Realschule auf den Parkplatz am Stadtbad verlegt.

(RP) Wenn der Unterricht für die Abschlussklassen der Schulen des Reeser Schulzentrums am Donnerstag wiederaufgenommen wird, dann ist dieser Schulstart für 68 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, 125 Schülerinnen und Schüler der Realschule sowie 45 Schülerinnen und Schüler der Rheinschule nicht mit einem gewöhnlichen Schulstart nach den Ferien zu vergleichen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, verabredeten die Schulleiter Klaus Hegel (Gymnasium Aspel), Thomas Wenning (Realschule Rees) und Alfred Scholten (Rheinschule Rees) in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung jetzt Verhaltensregeln, die ab Donnerstag sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrerinnen und Lehrer täglich Anwendung finden werden.

So erfolgt der Unterricht nur in Kleingruppen und durch Schicht- und Kurssysteme ist darüber hinaus sichergestellt, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig die Schule aufsuchen. Zugang zum Schulgebäude erhalten nur die Personen, die keine Fiebersymptome haben und ihre Hände desinfiziert haben. Dazu werden an den Eingängen alle Personen auf Fieber getestet, entsprechende Desinfektionsspender stehen ebenfalls bereit. Darüber hinaus wird dringend empfohlen, den Unterricht nur mit Mundschutz zu besuchen. Der Mundschutz ist selber zu beschaffen. Im Vergleich zum Nichtgebrauch eines Mundschutzes bietet selbst ein selbstgenähter so genannter Community-Mundschutz einen guten Schutz, um der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken.

Die Schulen sind vorerst jeweils nur an einem zentralen Eingang geöffnet. Es wird streng darauf geachtet, dass Schülerinnen und Schüler immer die gleichen Plätze einnehmen und mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander einhalten. Es ist auch dafür Sorge getragen, dass sowohl die Unterrichtsräume als auch die Schulbusse intensiver als üblich gereinigt werden. Hinsichtlich der Schülerbeförderung stehen wie üblich der Linienverkehr sowie der Schülerspezialverkehr zur Verfügung – es sei denn, es wurde mit den Eltern und Schülern wegen zu geringer Auslastung eine individuelle Lösung vereinbart. Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit mit dem Fahrrad zur Schule kommen sollten. Die Bildung von Fahrgemeinschaften ist ausdrücklich untersagt.

„Auch im Namen der drei Schulleiter bitte ich Eltern, Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer um Verständnis für diese Maßnahmen, aber wir wollen den positiven Trend in Rees weiter fortführen und weitere Infizierungen vermeiden“, begründet Bürgermeister Christoph Gerwers den sehr restriktiven gemeinsamen Weg von Verwaltung und den weiterführenden Reeser Schulen.